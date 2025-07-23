متحف الشرطة يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو .. صور

نفذ متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين بالتعاون مع منطقة أثار القلعة محاضرة حملت عنوان" ٢٣ يوليو: التحولات الكبرى في المشهد السياحي والأثري "، وذلك بساحة المتحف بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون لثورة 23 يوليو.



قال عبد الباسط محمود، مدير عام متحف الشرطة ، أن هناك نقاط هامة حول تأثير ثورة ٢٣ يوليو على قطاعي السياحة والآثار في مصر، وما شهدته مصر من تحولات جوهرية في البنية الثقافية والسياحية.

متحف الشرطة القومي



أشار عبدالباسط، إلى أن تأثير ثورة يوليو في إعادة صياغة سياسات الدولة تجاه التراث وحماية الآثار،بالإضافة إلى دور الدولة في دعم الاكتشافات الأثرية وتأسيس المتاحف الوطنية منذ عام 1952.



ألقي مدير عام متحف الشرطة ، الضوء على دور وجهود الدولة في تنشيط السياحة،وفتح المجال أمام السياحة الداخلية كأداة للتثقيف الوطني بالإضافة إلى السياحة دور الأجنبية كمصدر هام للعملة الصعبة في دعم الاقتصاد الوطني.



تابع قائلا : أن الهدف من المحاضرة تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي شهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر بعد ثورة يوليو، بالإضافة إلى كيفية إسهام هذه الثورة في إعادة تشكيل الهوية الثقافية للبلاد وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الداخلية والخارجية.

متحف الشرطة يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

متحف الشرطة يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو