رئيس جامعة الأقصر تترأس الاجتماع الـ47 لمجلس شئون البيئة وتنمية المجتمع

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم (47) لمجلس شؤون البيئة وتنمية المجتمع، والذي ناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بتفعيل دور الجامعة المجتمعي وتعزيز جاهزيتها في مواجهة الأزمات والتحديات.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المذكرة المقدمة من الدكتور شريف مراد أمين عام الجامعة، بشأن مقترح إعادة تشكيل لجنة رصد المشكلات المجتمعية، وإعادة تشكيل وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

يأتي هذا في إطار حرص الجامعة على تطوير هياكلها الإدارية والمجتمعية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المجتمعية والمواقف الطارئة، بما يحقق التكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي.