وكيل تعليم الأقصر يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الخطة العلاجية بالمدارس

أجرى الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدرستي البياضيه الابتدائية، وعمار بن ياسر للتعليم الأساسي بإدارة البياضيه التعليمية، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة تنفيذ الخطة العلاجية بالمدارس الابتدائية والإعدادية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف الوقوف ميدانيًا على جهود تحسين مستوى الطلاب.

وأكد "الجارح" أن المتابعة الميدانية ستستمر طوال فترة الإجازة الصيفية للاطمئنان على سير العمل داخل المدارس، والتأكد من توفير بيئة تعليمية جاذبة تضمن رعاية التلاميذ المستهدفين بهذه الخطة العلاجية والاهتمام بهم بشكل متكامل.

وتُعد الخطة العلاجية إحدى الركائز الهامة التي تعتمد عليها الوزارة في معالجة ضعف المستوى التحصيلي لدى بعض الطلاب، حيث تهدف إلى تقديم دعم تعليمي مكثف لمساعدتهم على تجاوز العقبات الدراسية.

كما تأتي هذه الجهود انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق ارتقاء حقيقي بمستوى التعليم، من خلال تطوير المناهج وتدريب المعلمين وتكثيف المتابعة الميدانية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.