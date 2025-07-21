محافظ الأقصر يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف بمركز الطود| صور

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة ميدانية موسعة اليوم لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الطود.

استهل محافظ الأقصر جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي العديسات، التابعة لمركز الطود، بطاقة 7/10.5 الف م3/يوم لخدمة 40 الف نسمه والتي تخدم نحو 5 محطات رفع حيث تخدم المحطة الرئيسية 3 نجوع هي " أبو مسلم، الضمان، والفتاتيح" ، بتكلفة إجمالية للمشروع 210 مليون جنيه ، وقد بدأ العمل بالمعالجة منذ عام 2019 ومحطات الرفع 2010 ، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الإنتهاء من الأعمال، مشددًا على ضرورة تسليم المشروع بالكامل قبل نهاية العام الجاري، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وأشار محافظ الأقصر إلى أن المحطة تشمل نظام معالجة ثلاثية، ووجه بتخصيص قطعة أرض مجاورة لإنشاء غابة شجرية للاستفادة من المياه المعالجة.

وتوجه محافظ الأقصر إلى محطة رفع نجع أبو مسلم الرئيسية، حيث تم عرض مخطط مشروع الصرف الصحي لقرية الطود القديمة، ووجه بتحديد مواعيد نهائية واضحة لافتتاح المحطات الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة زيارة محطة معالجة الدبابية، التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات البنك الإفريقي، وتخدم 6 مواقع سكنية ، وقد راعت الجهات المنفذة اختيار موقع بعيد عن الكتل السكنية ، ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 14 ألف متر مكعب يوميًا.

من جانبه ، أشاد محافظ الأقصر بالجهد المبذول في تنفيذ المحطة، ووجه بسرعة الانتهاء منها وتشغيلها بالكامل قبل نهاية العام الجاري، مع عرض تقارير متابعة شهرية عن الموقف التنفيذي.

وتفقد المحافظ على أرض الواقع أعمال إنشاء البِرَك الاختيارية والبِرَك اللاهوائية وبرك الإنضاج، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجودة الفنية والمعايير البيئية.