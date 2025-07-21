35 رحلة بالون تُحلق في سماء الأقصر وتُبهِر 700 سائح

في مشهد بانورامي يخطف الأنظار، انطلقت صباح اليوم الإثنين 35 رحلة بالون طائر من مطار البالون غرب محافظة الأقصر، حملت على متنها نحو 700 سائح من مختلف الجنسيات، في إطار موسم سياحي نشط تشهده المدينة الأثرية.

وجاءت هذه الرحلات تحت استعدادات أمنية مكثفة، حرصًا على انتظام الحركة وتأمين الأجواء خلال التحليق، حيث تُتابع الجهات المعنية المسارات لحظة بلحظة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ محتمل.

وتُعد رحلات البالون من أبرز الأنشطة التي تشهد إقبالًا واسعًا من السياح، لما تقدمه من تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والمناظر الخلابة التي تُطل على المعابد الفرعونية ونهر النيل وسلاسل الجبال الغربية.

ويُسيّر مطار البالون رحلاته فجر كل يوم مع بدء شروق الشمس، في تناغم تام بين شركات الطيران والسلطات المختصة، بما يرسخ مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين السحر القديم والحضور العصري.