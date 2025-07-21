التنظيم والإدارة بالأقصر تنفذ ندوة تثقيفية لشرح قواعد وضوابط الترقيات

أعلن عبد السلام نظير مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ ندوة تثقيفية بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، لشرح قواعد وضوابط الترقيات.



ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصقل كفاءات ومهارات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة على مستوى المحافظات، وتحت رعاية مهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،



وأوضح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، أن الندوة تمت بحضور جميع مسئولي الموارد البشرية بكافة المديريات الخدمية بالمحافظة والديوان العام، وحاضر بها مدير المديرية ومدير عام إدارة الخدمة ومختصي الإدارة، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الخاص بالترقيات رقم ٢١٢ لسنه ٢٠٢٥، والكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢٠٢٥ الصادر بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز، حيث تم التنبيه بضرورة الانتهاء من حركه الترقيات في خلال شهر من تاريخ صدور القواعد التنفيذية طبقا لتعليمات الجهاز.