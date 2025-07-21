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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر في جولة صباحية بأحياء جنوب ووسط وشرق المدينة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات

محافظ الأقصر في جولة صباحية بأحياء جنوب ووسط وشرق المدينة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات
محافظ الأقصر في جولة صباحية بأحياء جنوب ووسط وشرق المدينة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأثنين ، جولة ميدانية موسعة شملت ثلاثة أحياء بمدينة الأقصر: جنوب، ووسط، وشرق، لمتابعة حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع العوامية، مرورًا بشارع خالد بن الوليد، ثم شارع مدرسة البنات وميدان صلاح الدين، ومنها إلى شارع عبد المنعم العديسي، وشارع رمسيس، وشارع يوسف حسن، وصولاً إلى منطقة شرق طريق الكباش، وشارع المطحن.

كما شملت الجولة المرور بكوبري أبو الجود، وشارع سيالة بدران، ثم اتجه المحافظ إلى ميدان التجارة، واختتم جولته في شارع الكورنيش.

وخلال جولته، وجه محافظ الأقصر بسرعة رفع الإشغالات من الشوارع الجانبية، وتشديد أعمال النظافة اليومية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء ومسؤولي المرافق.

رافق المحافظ خلال الجولة،  حاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، وعدد من مسؤولي الأحياء والتنفيذيين.

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