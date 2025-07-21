حملة توعية موسعة بقرية العديسات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالأقصر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حملة توعوية موسعة بقرية العديسات بحري التابعة لمركز الطود، ضمن أنشطة مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من البنك الأفريقي للتنمية.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبحضور عدد من قيادات المشروع، في مقدمتهم الدكتورة عزة شلبي، استشاري الجندر والمشاركة المجتمعية بوزارة الإسكان، والكيميائية أماني محمد المدني، مدير المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ المشروع، إلى جانب فرق التوعية بالشركة.

وشهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بالعديسات بحري جانب من فعاليات الحملة تمثلت في عدد من الندوات التوعوية ، والتي شهدت حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من أهالي القرية، الذين أبدوا اهتمامهم بمعرفة تفاصيل المشروع، وآليات استخدام الصرف الصحي بطريقة آمنة، وأهمية ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية.

وتضمنت الحملة ندوة توعوية حول الاستخدام الأمثل للمياه والصرف الصحي، كما عُقدت جلسات حوارية مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين جودة الخدمات، وبناء جسور ثقة وتعاون بين المجتمع المحلي والقائمين على المشروع.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، ويستهدف خدمة 10 قرى بمحافظة الأقصر، تشمل 8 قرى بمركز إسنا، وهي: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود، هما: (العديسات بحري – العديسات قبلي)، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو 200 ألف نسمة.

ويُعد المشروع أحد النماذج الناجحة للتعاون بين الدولة والشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعات خدمية تُمثل ضرورة حيوية لحياة المواطنين في المناطق الريفية، فيما تواصل شركة مياه الأقصر تنفيذ حملات التوعية بكافة القرى المستهدفة، تعزيزًا لثقافة المشاركة المجتمعية وضمانًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع على المدى البعيد.