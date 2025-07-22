نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات حملة "خطوة ضد الإدمان" بأرمنت

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في حضور فعاليات اللقاء التوعوي لمكافحة ظاهرة الإدمان الذي استضافته جمعية مفتاح الحياة بأرمنت الوابورات ضمن حملة "خطوة ضد الإدمان".

يأتي ذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي ضوء دعم قيادات محافظة الأقصر، لمبادرة "ظواهر" ، التي أطلقها عدد من شباب المحافظة لمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية وبناء جيل واع يساهم في بناء المجتمع وتطويره،



استهدفت الفعالية توعية المواطنين بأضرار المخدرات وتوعيتهم بمخاطرها الصحية والنفسية، وعواقبها على الأفراد والمجتمع، كما قام فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفريق الهلال الأحمر المصري، بتوزيع مطبوعات على الحضور، تتضمن التوعية والوقاية من المخدرات والآثار السلبية للإدمان على الصحة العامة والحياة الاجتماعية للفرد والأسرة.

كما تم التعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التعامل مع الحالات المرضية مجانا وفى سرية تامة.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر خلال الفعالية، على أهمية دور الأسرة كخط الدفاع الأول لحماية الأبناء من المخدرات وتوعيتهم بمخاطرها وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي، مشيرا إلى أن مكافحة الإدمان تتطلب جهود متكاملة وتعاون جميع فئات المجتمع، وتكثيف رسائل التوعية المباشرة للشباب باعتبارهم الأكثر عرضة للوقوع في براثن الإدمان للحفاظ عليهم من هذا الطريق المظلم والمساهمة في خلق رفض اجتماعي لتلك الظاهرة وإيجاد مجتمع سليم خالي من المخدرات.

حضر الفعاليات حجازى النحاس نائب رئيس مدينة أرمنت، وقيادات مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف، وممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، و القس رويس عبد الملاك راعى كنيسة العذراء مريم بالعديسات، وجمال يوسف رئيس مجلس إدارة جمعيه مفتاح الحياة، وجيهان سمير مدير جمعية مفتاح الحياة بأرمنت الوابورات، وفريق الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر، والمجلس القومي للمرأة وعدد من أهالي مدينة أرمنت.