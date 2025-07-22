قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة صدقي: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب.. وحالته مستقرة
فتح باب التقديم لـ معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. اعرف الشروط
وزير الشباب: هدفنا الحفاظ على الأهلي والزمالك.. ونقدر غيرة الجماهير
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الملعب التونسي
سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.. ملك زاهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها
مصرع سيدة وشاب وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر بالدقهلية
11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة
المالية»: الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»
هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بركعتين فقط؟.. اعرف رأي الشرع
مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة بعد الأهلي
حبس وغرامة بانتظار المتسبب في إصابة رزان مغربي داخل فندق الشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صدى البلد يرصد حصاد الأقصر خلال 24 ساعة.. مشروعات خدمية وانتعاش سياحي واستعدادات انتخابية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

في إطار تغطيته الشاملة والمستمرة يرصد موقع صدى البلد أبرز الوقائع والمستجدات التي شهدتها محافظة الأقصر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وذلك عبر متابعة دقيقة لكافة التطورات الخدمية والسياحية والأمنية والمجتمعية التي تمس حياة المواطن على أرض طيبة 


محافظ الأقصر يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف بمركز الطود
تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، آخر مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بمركز الطود، بهدف تسريع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع
 

حملة توعية ميدانية بمشروع الصرف في العديسات
أطلقت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بأهمية مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه، وشرح خطوات التوصيل الآمن والمجاني للمنازل
 

رفع 28 طن قمامة ومخلفات في حملة نظافة شاملة بالأقصر
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع 28 طن قمامة ومخلفات، ضمن خطة المحافظة لتحسين البيئة العامة
 


انطلاق 35 رحلة بالون صباحية تقل 700 سائح بالاقصر 


شهدت سماء الأقصر انطلاق 35 رحلة بالون طائر صباح اليوم، نقلت نحو 700 سائح من جنسيات مختلفة في جولة جوية فوق المعابد والنيل والحقول
 

اجتماع تنسيقي بالأقصر لوضع خطة انتخابات مجلس الشيوخ
عقدت محافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بمشاركة مسؤولي الأمن والمحليات واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات
 


تدشين مبادرة "حائط الشفاء" في مستشفى شفاء الأورمان
أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "حائط الشفاء"، وهي جدارية يكتب فيها المرضى والمتعافون رسائل أمل لدعم بعضهم البعض
 

شراكات دولية جديدة لجامعتي الأقصر والأهلية


أعلنت جامعة الأقصر بالتعاون مع الجامعة الأهلية عن توقيع بروتوكولات جديدة مع مؤسسات أوروبية، لدعم التبادل الأكاديمي والبحث العلمي
 

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

راغب علامة - مصطفى كامل

منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيستي القديسة تريزا والسيدة العذراء بالحواصلية

بالصور

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد