صدى البلد يرصد حصاد الأقصر خلال 24 ساعة.. مشروعات خدمية وانتعاش سياحي واستعدادات انتخابية

في إطار تغطيته الشاملة والمستمرة يرصد موقع صدى البلد أبرز الوقائع والمستجدات التي شهدتها محافظة الأقصر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وذلك عبر متابعة دقيقة لكافة التطورات الخدمية والسياحية والأمنية والمجتمعية التي تمس حياة المواطن على أرض طيبة

محافظ الأقصر يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف بمركز الطود| صور 5 روايات في القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025 حملة توعية موسعة بقرية العديسات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالأقصر



محافظ الأقصر يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف بمركز الطود

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، آخر مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بمركز الطود، بهدف تسريع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع



حملة توعية ميدانية بمشروع الصرف في العديسات

أطلقت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بأهمية مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه، وشرح خطوات التوصيل الآمن والمجاني للمنازل



رفع 28 طن قمامة ومخلفات في حملة نظافة شاملة بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع 28 طن قمامة ومخلفات، ضمن خطة المحافظة لتحسين البيئة العامة





انطلاق 35 رحلة بالون صباحية تقل 700 سائح بالاقصر



شهدت سماء الأقصر انطلاق 35 رحلة بالون طائر صباح اليوم، نقلت نحو 700 سائح من جنسيات مختلفة في جولة جوية فوق المعابد والنيل والحقول



اجتماع تنسيقي بالأقصر لوضع خطة انتخابات مجلس الشيوخ

عقدت محافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بمشاركة مسؤولي الأمن والمحليات واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات





تدشين مبادرة "حائط الشفاء" في مستشفى شفاء الأورمان

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "حائط الشفاء"، وهي جدارية يكتب فيها المرضى والمتعافون رسائل أمل لدعم بعضهم البعض



شراكات دولية جديدة لجامعتي الأقصر والأهلية



أعلنت جامعة الأقصر بالتعاون مع الجامعة الأهلية عن توقيع بروتوكولات جديدة مع مؤسسات أوروبية، لدعم التبادل الأكاديمي والبحث العلمي

