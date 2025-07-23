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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم 3 لعام 2025 |تفاصيل

محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2025 ويقر عددًا من القرارات الخدمية والتنموية
محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2025 ويقر عددًا من القرارات الخدمية والتنموية
شمس يونس

ترأس المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (3) لعام 2025، والتي عُقدت بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية، ومدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر.

واستهل المحافظ الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الحضور عددًا من الموضوعات المهمة التي تم عرضها من مختلف المراكز والمدن، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من مركز ومدينة إسنا بشأن طلب الإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر، بإضافة مساحة ٥٠ مترًا مربعًا لمكتب بريد طفنيس، تمهيدًا لهدمه وإعادة إنشائه بمساحته الجديدة.

كما وافق على المذكرة المقدمة من مركز ومدينة إسنا بشأن طلب الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لتعديل قرار التخصيص رقم (٨٣٥) لسنة 2017، الخاص بتخصيص مساحة ٤٧٠٠ متر مربع،  أملاك دولة ، بضم مساحة ١٢٣٥ م² إلى الأرض المخصصة لإقامة مجمع أزهري (ابتدائي وإعدادي) لتصبح المساحة الإجمالية ٥٥٣٥ م².

وتمت الموافقة على المذكرة المقدمة من مركز ومدينة الطود بخصوص تخصيص مساحة ٥٠٠ م² من أملاك الدولة بجوار الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، لاستغلالها كمجمع خدمات متكاملة ضمن مشروعات "حياة كريمة" لصالح مجلس قروي العديسات بحري.

والموافقة على المذكرة المقدمة من مديرية الطب البيطري بشأن الموافقة على مقترح بزيادة قيمة التعويضات المنصرفة، وتعديل قيمة المساهمة المحصلة لصالح صندوق التكافل للجزارين.

وتمت الموافقة على المذكرة الواردة من إدارة خدمة المواطنين، والتي عرضت تقريرًا حول نسبة الرد على الشكاوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة الردود 96%.


وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة للشكاوى والمقترحات، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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