قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعه 306.. طالب من المكفوفين يتصدر قائمة اوائل الثانوية العامة 2025
أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي .. بالأسماء والصور
مصر وبوركينا فاسو تدشنان آلية للتشاور السياسي وتعززان التعاون الثنائي
صور وأسماء اوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة
صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم
تطور جديد لمواطني الإيجار القديم بسبب شقق الإسكان الاجتماعى.. ما هو؟
بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو .. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
لتعزيز الصناعة الوطنية| توجيه رئاسي لدعم التصنيع المحلي وخفض الاستيراد.. تفاصيل
رسوب 154545 طالب وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. خريطة رقمية بأعداد الناجحين ونسبة النجاح في كل شعبة
منح لـ10%.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندوة "التراث في عيون صُنّاع الأفلام القصيرة" وعروض سينمائية متميزة بنادي سينما المرأة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهدت قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أجواءً ثقافية وفنية ثرية ضمن فعاليات نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، وذلك في إطار مبادرة "تراثنا ميراثنا" التي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

جاءت الفعالية بحضور نخبة من الأكاديميين وصُنّاع الأفلام، من بينهم الدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى جانب حضور بارز للمخرجات بثينة الناصري، دنيا الزاهر، ومروة السوري، حيث تم عرض أربعة أفلام قصيرة عكست قضايا المرأة والتراث من زوايا بصرية متنوعة.

تضمن برنامج العروض:

الفيلم الوثائقي "سحر الدروب"، سيناريو وإخراج مروة السوري.

فيلم "مهما طال البعاد"، إخراج دنيا الزاهر، الذي تناول صراعًا نفسيًا لفتاة تسعى لتحقيق حلمها الدراسي.

فيلم "طيارة ورق"، تأليف وإخراج بثينة الناصري، وبطولة هشام زكري ومحمد فؤاد، والذي أضاء على دفء العلاقات بين الأجيال.

فيلم "حواديت إيكنجي"، للمخرجة مروة الشرقاوي، المستلهم من التراث الشعبي المصري.


وعقب العروض، أقيمت ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صُنّاع الأفلام القصيرة"، أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بمشاركة صُنّاع الأفلام، وتطرقت إلى أهمية الحفاظ على التراث من خلال لغة السينما، ودور الإبداع النسائي في إعادة تقديمه بروح معاصرة.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُقام بشكل دوري في الإثنين الثالث من كل شهر، ضمن أنشطة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويُعد منصة هامة لدعم الإبداع النسائي والاحتفاء بالثقافة البصرية للمرأة المصرية، تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

قاعة سينما الهناجر دار الأوبرا المصرية فعاليات نادي سينما المركز القومي للسينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

ترشيحاتنا

التشهد في الصلاة

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة بلحظات يبطلها؟.. الموقف الشرعي

الغضب

رمضان عبدالمعز: عدم الغضب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.. فيديو

وزير الأوقاف

رسائل من القلب.. وزير الأوقاف يحاضر لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي عن فنون الإلقاء ومهاراته

بالصور

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

عشبة غير متوقعة تعالج مشاكل التنفس والربو

التنفس
التنفس
التنفس

نصائح فعالة للسيدات.. طريقة علمية للتخلص من دهون الأرداف والفخذين

أسباب تراكم الدهون في الأرداف والفخذين
أسباب تراكم الدهون في الأرداف والفخذين
أسباب تراكم الدهون في الأرداف والفخذين

حين يتحول الصمت إلى نداء استغاثة.. ما الأسباب النفسية وراء البلوك العاطفي؟

الأسباب النفسية الأكثر شيوعًا وراء البلوك العاطفي
الأسباب النفسية الأكثر شيوعًا وراء البلوك العاطفي
الأسباب النفسية الأكثر شيوعًا وراء البلوك العاطفي

فيديو

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

بوستر فيلم روكي الغلابة

بعد طرح برومو روكي الغابة.. دنيا سمير غانم تحتل المركز الأول على يوتيوب

القنان طارق ريحان

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان لـ 20 أغسطس

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد