ندوة "التراث في عيون صُنّاع الأفلام القصيرة" وعروض سينمائية متميزة بنادي سينما المرأة

شهدت قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أجواءً ثقافية وفنية ثرية ضمن فعاليات نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، وذلك في إطار مبادرة "تراثنا ميراثنا" التي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

جاءت الفعالية بحضور نخبة من الأكاديميين وصُنّاع الأفلام، من بينهم الدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى جانب حضور بارز للمخرجات بثينة الناصري، دنيا الزاهر، ومروة السوري، حيث تم عرض أربعة أفلام قصيرة عكست قضايا المرأة والتراث من زوايا بصرية متنوعة.

تضمن برنامج العروض:

الفيلم الوثائقي "سحر الدروب"، سيناريو وإخراج مروة السوري.

فيلم "مهما طال البعاد"، إخراج دنيا الزاهر، الذي تناول صراعًا نفسيًا لفتاة تسعى لتحقيق حلمها الدراسي.

فيلم "طيارة ورق"، تأليف وإخراج بثينة الناصري، وبطولة هشام زكري ومحمد فؤاد، والذي أضاء على دفء العلاقات بين الأجيال.

فيلم "حواديت إيكنجي"، للمخرجة مروة الشرقاوي، المستلهم من التراث الشعبي المصري.



وعقب العروض، أقيمت ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صُنّاع الأفلام القصيرة"، أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بمشاركة صُنّاع الأفلام، وتطرقت إلى أهمية الحفاظ على التراث من خلال لغة السينما، ودور الإبداع النسائي في إعادة تقديمه بروح معاصرة.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُقام بشكل دوري في الإثنين الثالث من كل شهر، ضمن أنشطة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويُعد منصة هامة لدعم الإبداع النسائي والاحتفاء بالثقافة البصرية للمرأة المصرية، تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.