بعد استغاثات الأهالي.. وكيل تموين الأقصر في جولة ميدانية بطريق طيبة

تحرك الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر في جولة ميدانية، شملت عددًا من الأنشطة التموينية بالمدينة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال زيارته، التقى وكيل الوزارة بالمهندس محمد عصام الدين محمد رئيس جهاز المدينة، إذ ناقشا عددًا من الخطط التنفيذية لتحسين جودة الخبز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية بما يلبى احتياجات المواطنين داخل طيبة الجديدة.

وتضم المدينة، عددًا من الأنشطة التموينية الحيوية أبرزها مخبز بلدي مدعم ومستودع بوتاجاز نموذجي وتاجر تموين إلى جانب مركز خدمة المواطنين المختص بتقديم الخدمات التموينية الرقمية كما توجد محطة خدمة وتموين سيارات دخلت مؤخرًا مرحلة تطوير شامل من قبل شركة النيل لتسويق البترول لرفع كفاءتها وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان لخدمة الطريق الصحراوي ومدخل الأقصر من جهة الشرق إلى جانب دعم حركة الأفواج السياحية.