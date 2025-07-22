سكرتير مساعد الأقصر يترأس اجتماع لجنة الإشراف على المواقف

ترأس اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة العليا للإشراف على المواقف، بحضور مديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والمواقف، وممثل إدارة المرور، وممثلي الإدارات والجهات المعنية.



ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن المتابعة الدورية لمنظومة المواقف، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في التنقل داخل مدن المحافظة وإلى المحافظات المجاورة.

وخلال الاجتماع أشاد السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، بالجهود المبذولة لضبط منظومة المواقف، التي تخدم الآلاف من الركاب يوميًا، وذلك بما يتماشى مع ما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة متمثلة في تطوير العديد من المواقف بالمحافظة بشكل حضاري يلائم المواطن الأقصري، ويوفر له خدمات تليق بكرامته، والتي مثلت نقلة حضارية حقيقية للمحافظة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لتلافي أي سلبيات قد تظهر بالمنظومة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المطروحة، من بينها شكاوى عدد من قائدي السيارات بمدينة أرمنت لتضررهم من وقوف سيارات نقل تقوم بتحميل الركاب عشوائيا عند كوبري الصفصاف، حيث تم التوجيه بالتنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، كما تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من عدد من أصحاب السيارات الأجرة لمبادلة خطوط السير بين السيارات داخل المحافظة، وتمت الموافقة عليها.

كما ناقش الاجتماع عدد من ملفات العمل بالمنظومة بهدف تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوفير أفضل مستوى من الراحة والسهولة للمواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة لمنظومة المواقف بالمحافظة.