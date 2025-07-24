اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من الرسائل العلمية بجامعة الأقصر

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر جلسته الـ70 برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، حيث ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية في الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في مختلف الكليات.

ووافق المجلس على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، بالإضافة لتسجيل رسائل ماجستير لباحثين.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على بدء الدراسة بالفصل الصيفي ببرامج مرحلة الدراسات العليا "دبلوم إدارة الفنادق، ماجستير، دكتوراة، للأقسام الثلاثة: دراسات سياحية_ إرشاد سياحي_ إدارة فنادق على أن يبدأ 3 أغسطس 2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بالفصل الصيفي بمرحلة دبلوم الإرشاد السياحي برامج مميزة لغات على أن يبدأ 3 أغسطس 2025.

وأقر المجلس الموافقة على فتح باب التقدم لدبلومة التحاليل المعملية الوراثية بكلية العلوم.