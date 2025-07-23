تكليف جديد يعزز حضور المرأة القيادي بالأقصر.. إيناس رضا نائبًا لمدير مكتبة مصر العامة

كلف المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، إيناس حسن رضا بتولي منصب نائب مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تمكين الكوادر النسائية والشابة داخل المؤسسات الثقافية بالمحافظة.

وتحمل إيناس رضا مؤهلات أكاديمية ومهنية متنوعة، حيث حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة العربية من جامعة جنوب الوادي، إلى جانب اجتيازها عددًا من البرامج التدريبية رفيعة المستوى في مجالات القيادة والإدارة.

ومن أبرز هذه البرامج: "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية"، و"المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، و"إدارة الأزمات والتفاوض" بكلية الدفاع الوطني، و"الحوكمة ومكافحة الفساد" بالمعهد الأمني للتنمية البشرية، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من المنظمة الدولية للهجرة – وكالة الأمم المتحدة، ودورة تثقيفية بالدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم 14.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية محافظة الأقصر الرامية إلى خلق بيئة إدارية أكثر تنوعًا وكفاءة، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر النسائية للمساهمة في قيادة العمل الثقافي والتنموي.