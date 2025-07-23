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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يُشارك في تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

محافظ الأقصر يُشارك في تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي
محافظ الأقصر يُشارك في تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في حفل تدشين مبادرة "تدريب وتأهيل طلاب وطالبات معاهد منطقة الأقصر الأزهرية في مجال الوعي السياحي"، والتي تأتي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. وأُقيم الحفل في قاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية، وسط حضور رسمي وديني وسياحي واسع.

وتُقام المبادرة بالتعاون بين منطقة الأقصر الأزهرية، وجمعية السياحة الثقافية بالقاهرة، ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ومحافظة الأقصر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي السياحي والثقافي لدى طلاب وطالبات الأزهر الشريف ، كما تتضمن المبادرة دورة تدريبية متخصصة لمدة شهرين، بمعدل ثلاث حصص أسبوعيًا، ويشارك بها 50 طالبًا وطالبة من أبناء المعاهد الأزهرية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياحة والآثار.

ويشمل البرنامج التدريبي محاور عملية ونظرية في فنون الإتيكيت، والتواصل مع السائح الأجنبي، إلى جانب تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الطلاب، بما يسهم في تعزيز دورهم كممثلين حضاريين لمحافظة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ.

حضر فعاليات الحفل كل من فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ومحمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى جانب لفيف من خبراء السياحة والتنفيذيين وقيادات الأزهر الشريف.

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته البالغة بتلك المبادرة الرائدة التي تستهدف طلاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر يعد منارة العلم والوسطية في العالم الإسلامي، وأن تجديد الفكر بما لا يتعارض مع ثوابت الدين هو أحد سُبل التنمية والتقدم.

ووصف عماره المبادرة بـ"الجريئة" والهادفة، مشددًا على أنها لا تتنافى مع هوية الأزهر الشريف، خاصة في محافظة مثل الأقصر التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على السياحة. وأضاف: "بالوعي نغير سلوك العاملين بالقطاع السياحي، وبالجهد والتعاون يزداد الناتج المحلي"، مشيرًا إلى خطط المحافظة لزيادة عدد الغرف الفندقية من 10 آلاف إلى 15 ألف غرفة، لتلبية احتياجات حركة السياحة المتزايدة.

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