"مستقبل وطن بالأقصر" يوزع ماكينات خياطة للسيدات ضمن مبادرة "أنت عظيمة بعملك"

نظّمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة النائبة أماني الشعولي – أمينة المرأة بالمحافظة، حفلًا حاشدًا لتوزيع ماكينات خياطة على المتدربات ضمن فعاليات مبادرة "أنت عظيمة بعملك"، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور محمد العماري – أمين الحزب بمحافظة الأقصر، وبتوجيهات النائبة رشا رمضان – أمينة المرأة المركزية بالحزب، وفي حضور حجاج مرتضى أمين الإعلام بالمحافظة، ومجدي يسى عضو أمانة البندر، وأعضاء أمانة المرأة بالمحافظة .

أُقيم الحفل بنادي التجديف على كورنيش النيل وسط حضور كبير من السيدات وأهالي المحافظة، حيث تم توزيع 20 ماكينة خياطة للمتدربات اللاتي أنهين التدريب بنجاح، كما جرى توزيع 6 ماكينات إضافية من خلال إجراء قرعة علنية بين الحاضرات.

سادت أجواء من الفرحة والبهجة بين السيدات المشاركات وأسرهن، حيث عبرت العديد من الحاضرات عن سعادتهن بالحصول على أدوات إنتاجية تساعدهن على بدء مشروعات صغيرة توفر لهن مصدر دخل كريم، وامتلأ المكان بالتصفيق والزغاريد لحظة إعلان نتائج القرعة وتسليم الماكينات.

وأكدت النائبة أماني الشعولي في كلمتها أن المبادرة تأتي في إطار دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد السيدات على تحسين مستوى معيشتهن، مشيرة إلى أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وخاصة المرأة.