محطة مياه إسنا الكبرى تستقبل وفدًا من أسقفية الخدمات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

استقبلت محطة مياه الشرب بإسنا الكبرى بمحافظة الاقصر وفدًا من برنامج التنمية البيئية التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بقرية الكيمان، في زيارة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين.

وجاءت الزيارة بتوجيهات من اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، في إطار دعم برامج التوعية الموجهة للنشء وأجيال المستقبل، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد المائية في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة.

وتضمّنت الزيارة جولة ميدانية داخل المحطة، اطّلع خلالها الوفد على مراحل تنقية المياه وخطوات ضمان وصول مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة الصحية.

كما شهدت الجولة تسليط الضوء على جهود شركة مياه الشرب في تنفيذ المبادرات الميدانية والبرامج التثقيفية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف ترسيخ سلوكيات الترشيد والحفاظ على المياه كمورد حيوي للأجيال القادمة.