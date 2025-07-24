دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى فجر اليوم

أعلنت مصادر دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس وحتى فجر اليوم من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وقالت المصادر في تصريحات إعلامية لها : المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأضافت : مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

وتابعت : جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية.

وختمت المصادر تصريحاتها بالقول : الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة.