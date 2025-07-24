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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: 80% من المساعدات لقطاع غزة كانت من مصر.. وأحمد موسى: الرئيس السيسي أوفى بكل وعوده

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدبولي: 80% من المساعدات لقطاع غزة كانت من مصر.. ولم نغلق معبر رفح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي لقطات تظهر معاناه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تؤثر فينا جميعا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأخداث في السابع من أكتوبر 2023، وقف الرئيس السيسي وأكد على ان مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، ولن يتم السماح لتهجير الفلسطينيين من غزة.

رسائل طمأنة للشعب.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أوفى بكل وعوده
قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر استطاعت أن تهزم الإرهاب بفضل تلاحم الجيش والشرطة والشعب، مشددًا على أن الأمن والاستقرار الحاليين جاءا بعد سنوات من التضحيات ومواجهة التحديات الكبرى.

الخارجية الروسية: قدمنا دعوة إلى الرئيس السيسي لحضور القمة الروسية العربية في أكتوبر
أكدت الخارجية الروسية، أنه تم تقديم دعوة إلى الرئيس السيسي لحضور القمة الروسية العربية في أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

لم يحدث تسريب.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلا أخطاء
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت بلا أخطاء.

وزير الزراعة : "مستقبل مصر" دعم التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية بنسبة 90%
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع "مستقبل مصر" ساهم بنسبة 90% في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع جهاز المشروع ومراكز البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج.

مصطفى كامل: ما حدث في حفل راغب علامة أزمة حقيقية.. واحترام المسرح واجب

واصل الفنان مصطفى كامل، توضيح موقف نقابة المهن الموسيقية من واقعة حفل راغب علامة في الساحل، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن وصفه بالأمر العابر.



نقابة الموسيقيين بيتي.. راغب علامة عن أزمة حفلته الأخيرة: سوء تفاهم وانتهى
علق الفنان راغب علامة على أزمة حفل الساحل الشمالي، قائلا: ما جرى "سوء تفاهم"، مشيرًا إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه نقيب المهن الموسيقية.
 

أوائل الثانوية العامة يروون كواليس عامهم الأصعب: ضغوط إحباطات طرق مبتكرة للتغلب على التوتر
كشف عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة خلال استضافتهم في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، عن التحديات النفسية والضغوط التي رافقتهم طوال العام الدراسي، مؤكدين أن التفوق لم يكن سهلًا، بل جاء نتيجة صبر واستراتيجيات شخصية لتجاوز العقبات.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة في غزة
أكد رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة في غزة، مشيرا إلى أنها تستهدف حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

الصحة العالمية: وجودنا مهدد في قطاع غزة ومصممون على مواصلة العمل
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت منظمة الصحة العالمية، إن وجودنا مهدد في قطاع غزة ونحن مصممون على العمل.

أحمد موسى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي التعليم

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