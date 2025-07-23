حل جذري.. وزير التعليم: مصر لا يوجد بها فصل فوق الـ 50 طالب

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية التعليم واضحة وثابتة ولدينا رؤية مصر 2030 نعمل وفقا لها .



وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك قرارات كثيرة تم اتخاذها العام الماضي للتعامل مع كثافات الفصول ".



وتابع محمد عبد اللطيف :" لتوافر علمية تعليمية سليمة لابد ان يكون عدد الطلاب في الفصول منطقي ".

واكمل محمد عبد اللطيف :" وضعنا استراتيجية على حل كثافات الفصول بالإمكانيات التي نمتلكها ومصر لا يوجد بها فصل فوق الـ 50 طالب ".



ولفت محمد عبد اللطسف :" وضعنا استراتيجية لاستغلال بعض الغرف الفارغة غير المستغلة وتم غدخال هذه الفصول وتحويلها على فصول ".