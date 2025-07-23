وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب مصر.. بث مباشر

حل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة “dmc”.

ويتناول اللقاء عددًا من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام، في مقدمتها تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، ونظام "البكالوريا المصرية" الجديد الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ الإعلان عنه، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.

ويتطرق الحوار إلى خطة الوزارة الناجحة في مواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول، وملف تطوير التعليم الفني، وتحديث المناهج، ودور التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية، وكذلك موقف الوزارة من الدروس الخصوصية والسناتر.

