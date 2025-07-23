اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس

التقى خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، بالدكتورة إيمان حسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمدارس، والتي تقام للعام الثالث على التوالي.

ويجري حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة التعليم؛ لتنشيط كرة القدم المدرسية، وتطوير مسابقة دوري المدارس، خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم.

جاء ذلك، في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين، وتدريبهم، عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية.

حضر اللقاء، تامر فكري المدير الفني للاتحاد المصري للرياضة المدرسية.