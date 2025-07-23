لم يحدث تسريب.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلا أخطاء

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت بلا أخطاء.

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "قمنا بطرح 12 نموذج امتحانات لكل مادة، وغيرنا بعض السياسات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ولم يحدث تسريب في امتحاناتها".

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن أغلب أولياء الأمور يرغبون في حصول أبنائهم على فرصة محايدة وحقيقية للامتحان.

ولفت محمد عبد اللطيف، إلى أن البكالوريا شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مثل الثانوية العامة، ونسعى لاعتماد البكالوريا دوليا لكن ذلك يستغرق من سنتين لـ 3 سنوات".