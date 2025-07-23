توجيه الرئيس.. عبد اللطيف: نقلنا التعليم الدولي لمحدودي الدخل من خلال نظام البكالوريا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة التقليدي كان قائما على امتحان الفرصة الواحدة، وبالتالي هو أمر ظالم جدا.

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "توجيهات الرئيس السيسي لنا هي تحقيق أفضل تعليم لمحدودي الدخل".

وأضاف محمد عبد اللطيف: "نقلنا التعليم الدولي لمحدودي الدخل من خلال نظام البكالوريا".

وأكمل محمد عبد اللطيف: "نظام البكالوريا يوفر عدة فرص ومسارات عديدة أمام الطالب، ودلوقتي كل طالب مستقبله في إيده من خلال نظام البكالوريا".

ولفت محمد عبد اللطيف: "الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا شمل جلسات مع كل أطياف المنظومة التعليمية".