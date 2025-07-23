سر تغيير نظام الثانوية العامة.. وزير التعليم يحسم الجدل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه تم العمل على إعادة هيكلة الثانوية العامة في الصيف الماضي ثم طرحنا نظام البكالوريا حرصا على مصلحة الطلاب .

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" التعليم الثانوي القديم كان يحتوي على 32 مادة في حين الأنظمة الدولية عدد المواد فيها اقل بكثير ".



وتابع محمد عبد اللطيف : المواد في الصف الأول الثانوي في النظام القديم كان به 14 مادة ".

وأكمل محمد عبد اللطيف :" زيادة عدد المواد في نظام الثانوية القديم كان يؤدي إلى عدم القدرة على الانتهاء من شرح المناهج داخل الفصول ".

ولفت محمد عبد اللطيف :" أجرينا دراسة على اهم 20 دولة في التعليم وجميعهم عدد مواد الثانوية لديهم لا تتجاوز 8 مواد في العام ".