وزير التعليم: نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 %

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن هناك ثقة كبيرة في المعلم المصري ولدينا لجان متابعة لتقييم الأداء بشكل مستمر.

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 % نتيجة المنظومة الجديدة والتقييم الأسبوعي ".



وتابع محمد عبد اللطيف :" تقييمات المعلمين للطلاب تتم بشكل منتظم من خلال إدارة الجودة وكذلك مديري المدارس والمديريات".

واكمل محمد عبد اللطيف :" عندما تولينا المسؤولية، كنا أمام واقع صعب، لدينا نحو 25 مليون و700 ألف طالب، منهم ما يقرب من 22 مليونًا في التعليم الرسمي العام، وكان التكدس داخل الفصول أزمة حقيقية، وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، لكننا تمكنا من تغيير هذه المعادلة جذريًا".