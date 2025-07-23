وزير التعليم: نختار المدرسين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بعناية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه تم الاستعانة بمعلمي الحصة وتم تغيير المسمى الوظيفي لبعض العاملين بالوزارة من حاملي المؤهلات التربوية من اجل سد أعداد المعلمين .

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" العام الدراسي القادم به مسابقة الـ 30 ألف معلم ".

وتابع محمد عبد اللطيف :" اختيار المعلمين في المسابقة يتم بمنتهى الدقة والمعلمين اللي بيدخلوا ضمن مسابقة الـ 30 الف مستوى رفيع للغاية ".



واكمل محمد عبد اللطيف :" لدينا مليون موظف منهم 823 ألف معلم داخل الفصول



ولفت محمد عبد اللطيف :" المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوى العالم وهو امر يشهد به العالم بأكمله "، مضيفا:" أداء المعلم المصري فوق الممتاز ".