كثافات وعجز ونظام مرهق .. وزير التعليم يفتح الملفات الساخنة على الهواء |فيديو

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه مع تولي المسئولية كان لدينا العديد من التحديات التي نتعامل معها وكانت تعيق العملية التعليمية ووجود تعليم جيد .

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”: أول التحديات هي كثافات الفصول وعجز المعلمين وارتفاع عدد المواد في التعليم الثانوي ونسبة الحضور في المدارس ضعيفة ".



وتابع محمد عبد اللطيف : 87 % من الطلاب يتعلمون في تعليم رسمي عام وهناك 13 % من الطلاب يدرسون في التعليم الخاص.

وأكمل محمد عبد اللطيف: "لدينا أكثر من 25 مليون طالب في كافة مراحل التعليم الأساسي وما قبل الجامعي.

