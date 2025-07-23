محمد عبد اللطيف: التعليم مسؤولية وطنية.. ولا فصول فوق ال 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون فى التغيير

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة واجهت تحديات جسيمة منذ اليوم الأول، تمثلت في ارتفاع الكثافة داخل الفصول، ونقص أعداد المعلمين، وتدني نسب الحضور بين الطلاب.

وقال “عبد اللطيف” خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" والمذاع على قناة DMC،: "عندما تولينا المسؤولية، كنا أمام واقع صعب، لدينا نحو 25 مليون و700 ألف طالب، منهم ما يقرب من 22 مليونًا في التعليم الرسمي العام، وكان التكدس داخل الفصول أزمة حقيقية، وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، لكننا تمكنا من تغيير هذه المعادلة جذريًا".

إنجاز تحقق عبر استراتيجية متعددة المحاور

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يعد هناك فصل دراسي في مصر يزيد عدد طلابه عن 50 طالبًا، وهو إنجاز تحقق عبر استراتيجية متعددة المحاور، أبرزها استغلال الفراغات غير المستغلة داخل المدارس مثل غرف الكنترول، وتطبيق نظام "الفصل المتحرك"، بالإضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية والإدارية بشكل فعّال.

تم استحداث 98 ألف فصل جديد خلال عام واحد

وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد خلال عام واحد، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، وذلك من خلال التفكير خارج الصندوق وتوظيف إمكانات الوزارة بشكل مبتكر.

وشدد وزير التعليم على أن هذه الخطوات جزء من خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، بما يضمن بيئة تعليمية آدمية ومحفزة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والارتقاء بجودة التعليم في مختلف المحافظات.