وزير التعليم: لا توجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم.. وواجهنا العجز بهذه الطريقة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن مصر بها 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.



وقال عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي”: " الوصول بكثافة الفصول لما دون الـ 50 طالبا هو رقم مُرض جدا ".

وتابع الوزير : "كان لدينا مشكلة عجز المعلمين بـ 469 ألف معلم وعملنا على حل الأزمة".

وأكمل محمد عبد اللطيف : "مفيش مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم "، مضيفا:" تم مد فترة العام الدراسي من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا وتخفيض نصاب الحصص لكل مادة لمواجهة عجز اعداد المعلمين ".

ولفت عبد اللطيف : " قوة التدريس زادت الثلث نتيجة تعديل النصاب الأسبوعي لحصص كل مادة وزيادة مدة العام الدراسي ".

