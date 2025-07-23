وزير التعليم: أخبار جيدة للمعلمين بشأن الدخل والرواتب قريبا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه في القريب العاجل سيكون هناك أخبار جيدة للمعلمين بخصوص رواتبهم وأجورهم .

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك ثقة كبيرة في المعلم المصري ولدينا لجان متابعة لتقييم الأداء بشكل مستمر .



وتابع محمد عبد اللطيف :" دور مديري المدارس والمديريات مهم جدا في إدارة المنظومة التعليمية وهم أساس العملية التعليمية ".



واكمل محمد عبد اللطيف :" كل قرار يتم اتخاذه في الوزارة يتم بعد الاجتماع مع مديري المدارسي والغدارات التعليمية ".

ولفت محمد عبد اللطيف :" التقيت اكثر من 18 الف مدير مدرسة وانصت إليهم لاتخاذ إقرار المناسب لتطوير العملية التعليمية ".