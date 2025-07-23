يجب تدريسه بقيمته وقدره.. وزير التعليم: نسبة النجاح في الدين 70%

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن المواد خارج المجموع ينظر إليها على أنها أقل، وهذا المفهوم لا يجب أن يكون مع مادة الدين.

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "طالما سيتم تدريس الدين؛ فلا بد أن يتم تدريسه بقدره وقيمته، ولذلك وضعنا نسبة النجاح 70%".

وأشار محمد عبد اللطيف، إلى أن نسبة النجاح في مادة الدين 70%.

ولفت محمد عبد اللطيف، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي لنا، هي تحقيق أفضل تعليم لمحدودي الدخل، ونظام البكالوريا يوفر عدة فرص ومسارات عديدة أمام الطالب.