وزير التعليم: البكالوريا بحاجة لحوار مجتمعي.. ولم نلغ مواد في الثانوية العامة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا بحاجة على حوار مجتمعي وتغيير قانون في مجلس النواب .

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لم نلغي مواد في الثانوية العامة ولكن تم الدمج بين المواد المتشابهة مثل الجيولوجيا والأحياء ".



وتابع محمد عبد اللطيف : " عملنا على إعادة هيكلة في نظام الثانوية العامة والمواد الخاصة بالتعليم الثانوي ".



واكمل محمد عبد اللطيف :" إعادة هيكلة الثانوية العامة أدت إلى عودة الطلاب إلى المدرسة والحضور في المدارس ".



ولفت محمد عبد اللطيف :" نتائج إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة جيدة جيدة واترفعت نسب الحضور بشكل كبير ".

