مدبولي: 80% من المساعدات لقطاع غزة كانت من مصر.. ولم نغلق معبر رفح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي لقطات تظهر معاناه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تؤثر فينا جميعا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأخداث في السابع من أكتوبر 2023، وقف الرئيس السيسي وأكد على ان مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، ولن يتم السماح لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، أن الرئيس السيسي استقبل العديد من الزعماء من دول العالم، وأكد على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر دخلت في الوساطة للسعي نحو وقف إطلاق النار، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأن مصر تواصل السعي لحل الأزمة، والإنتقال نحو خطة إعادة إعمار غزة، والحفاظ على أشقائنا الفلسطينيين داخل غزة.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن معبر رفح لم يغلق يوما واحدا من جانب مصر، مؤكدا أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة كانت من مصر، مؤكدا أن مصر لم تتوقف عن إستقبال المصابين والجرحى مع أسرهم.