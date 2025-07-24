نجم الأهلي السابق يتلقي عددا من العروض

كشفت بعض التقارير الصحفية أن المغربى يحيى عطية الله نجم الأهلى السابق تلقى عروضا من بعض الأندية خلال الفترة الحالية

عروض اوروبية ل نجم الاهلي السابق

وأكدت صحيفة "البطولة" المغربية إن ناديين من تركيا وروسيا خاضا مفاوضات متقدمة مع يحيى عطية الله من أجل ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفى الجارى.

كما أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية إن نادي الوداد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وبحسب الصحيفة فإن الوداد عرض مبلغ 500 ألف دولار مقابل ضم اللاعب بشكل نهائي