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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد صدمة «أوكوي».. الزمالك يتحرك لحسم صفقة مدوية

جرس صفقات الزمالك
جرس صفقات الزمالك

أكد الإعلامي سيف زاهر، تحرك إدارة الزمالك لضم الجزائي آدم وناس لاعب نادي نابولي الإيطالي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب زاهر عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “عقب فشل صفقة تيدي أوكوي، الزمالك يتحرك لضم الجزائري آدم وناس جناح نابولي السابق”.

سبب فشل صفقة أوكوي

في سياق متصل، كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أسباب فشل انتقال تيدي أوكوي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أوكوي لم يكن يعاني من أي إصابات، اللاعب قريب من التعاقد مع الرياض.

وأضاف: سألنا وكيل اللاعب عن حقيقة إصابته، ولكن وكيله أخبرنا أن الخلاف مع الزمالك وهو خلاف مادي، والزمالك كان مخلص كل حاجة مع اللاعب كل الأمور التعاقدية.

وتابع: تسريب الموضوع جعل الرياض السعودي وبعض الأندية ترصد مبالغ أعلى لضم أوكوي، مما جعل الأمور تنتهي أن اللاعب يبتعد عن الزمالك.

الزمالك أوكوي سيف زاهر آدم وناس نابولي

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