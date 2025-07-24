ريبيرو يعقد محاضرة للاعبى الأهلي فى معسكر تونس

عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بمدينة طبرقة التونسية.



ناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد والتي تقام غدا الجمعة.



كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1 ، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

عابدين يتألق

واصل أحمد عابدين مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشاب، تقديم مستويات مميزة خلال معسكر الفريق المقام في تونس، حيث لفت الأنظار بأدائه القوي وانضباطه التكتيكي في التدريبات التي خاضها الفريق ضمن فترة الإعداد.

وحرص البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به اللاعب، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية لخط الدفاع في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل قدرته على اللعب بثقة كبيرة أمام لاعبي الفريق الأول.

ويعد تألق أحمد عابدين أحد أبرز مكاسب معسكر تونس، بعدما نجح في إثبات جاهزيته للدخول ضمن حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد، ليعزز من خيارات الأهلي الدفاعية ويمنح الفريق حلولًا مميزة في هذا المركز.

وبدأ حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، خلال المران الذي أقيم بأحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.

وشارك الشحات في المران الجماعي بعد تعافيه من آلام السمانة، وبدأ في المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعي.

ويحاول الأهلي حاليا الاستعداد القوى لبطولة الدوري فى الموسم الجديد فى ظل التنافس الكبير من باقى الأندية.