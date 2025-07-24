موعد مباراة الأهلى الودية أمام البنزرتي التونسي استعداداً للموسم الجديد

يستعد فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، لخوض مباراة ودية جديدة خلال معسكر تونس التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره البنزرتي التونسي في السابعة والنصف مساء غداً الجمعة 25 يوليو



وكان الأهلي قد افتتح معسكره بفوز كبير على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل الأحمر تحضيراته بقوة لانطلاقة موسم 2025/2026 في الدوري المصري الممتاز، المنتظر انطلاقه الشهر المقبل.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة اختبار جديد للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، للوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل العودة إلى القاهرة.





يواصل الأهلي سلسلة مبارياته التحضيرية بمعنويات مرتفعة، وسط رغبة قوية من اللاعبين والجهاز الفني في تقديم موسم استثنائي جديد على كافة الأصعدة المحلية والقارية

