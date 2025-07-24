وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني

توفي الطالب عبد الله خليل، بمعهد محمد صديق المنشاوي الأزهري في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، عقب أدائه صلاة الفجر وانتهائه من ختم ورده القرآني، حيث وافته المنية بشكل مفاجئ.

وفاة طالب أزهري بسوهاج

وكان الطالب يُعد من أبرز طلاب المعهد، وواحدًا من أعضاء فريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، وشارك في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية ممثلًا للأزهر الشريف.

وتميز الفقيد بحسن الخلق وحفظه لكتاب الله، وكان يُعد من المواهب الواعدة في مجال الإنشاد.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الطالب الراحل كان يتيم الأب ومحبوبًا بين زملائه ومعلميه، لما عُرف عنه من التزام ودماثة خلق، مشيرًا إلى أن وفاته خسارة كبيرة للأزهر الشريف.

وجرى تشييع جثمان الفقيد في مسقط رأسه، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة وزملائه بالمعهد، فيما تقدم قطاع المعاهد الأزهرية بخالص العزاء لأسرته ومحبيه.