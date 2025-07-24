البث الإسرائيلية: لا انهيار بمحادثات غزة .. وسيعود وفدنا لقطر حال وجود تقدم

أكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أنه لا انهيار في المحادثات بشأن غزة، وسيعود الوفد الإسرائيلي إلى قطر عندما يكون هناك تقدم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أوضاعًا شديدة الخطورة

من جانب آخر؛ قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين في قطاع غزة يعانون أوضاعًا شديدة الخطورة كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات ويعرقل وصول الغذاء والدواء، ما أدى لتدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض خاصة بين الأطفال.



وأضاف الأسطل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما يسمى بمراكز المساعدات المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحوّلت إلى «مصائد موت»، حيث أُطلقت النار على نساء فلسطينيات أمام أحد تلك المراكز، مما أدى إلى استشهاد عدد منهن، ما يكشف الطبيعة الإجرامية لهذه المؤسسات.