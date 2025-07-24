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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 تبدأ خلال أيام .. اعرف الكليات وشروط التقديم

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025
اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025
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مع اقتراب بدء المرحلة الجامعية، يترقب آلاف الطلاب موعد التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025، والتي تُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بعدد من الكليات المتخصصة بالقاهرة والأقاليم. وقد أعلنت الجامعة رسميًا فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية بداية من الاثنين 28 يوليو 2025 ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025

وفقًا لتصريحات الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فإن اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 يمكن التسجيل لها إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة على موقع الجامعة. وإليك الخطوات بالتفصيل:

  1. الدخول على رابط التسجيل الرسمي.
  2. يبدأ الطالب التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.
  3. تظهر للطالب بياناته الشخصية، ويجب عليه التأكد من صحتها كما هي مدونة.
  4. تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات المرتبطة بها، إضافة إلى الأماكن والمواعيد المحددة.
  5. يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب في أدائها.
  6. بعد الانتهاء، يطبع الطالب إيصالًا رسميًا يشمل كافة تفاصيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 التي سجل بها.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025

يشمل نظام اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 عددًا من الكليات المنتشرة في القاهرة والمحافظات. وتشمل القائمة:

كلية التربية بنين – القاهرة

كلية التربية بنات – القاهرة

كلية التربية بنين – تفهنا الأشراف

كلية التربية بنين – أسيوط

كلية التربية بنات – أسيوط

كلية القرآن الكريم وعلومها – بنين بطنطا

كلية العلوم الرياضية – بنين

كلية العلوم الرياضية – بنات

كلية الدراسات الإنسانية – بنات القاهرة

كلية الدراسات الإنسانية – بنات تفهنا الأشراف

كلية اللغات والترجمة – بنين القاهرة

شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات القاهرة

مدة التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025

أعلنت جامعة الأزهر أن التسجيل يبدأ يوم الإثنين 28 يوليو 2025 ويستمر لمدة أسبوعين فقط.

وعلى الطلاب الراغبين في التقدم سرعة التسجيل قبل غلق الباب، مع مراعاة الحضور في المواعيد المحددة لكل اختبار.

نصائح هامة للطلاب قبل دخول اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025

  • تأكد من طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.
  • لا تنسَ الهوية الشخصية (البطاقة أو شهادة الميلاد) عند الذهاب لمقر الاختبار.
  • التزم بالموعد المحدد لك فقط، فلن يُسمح بالدخول في غير الموعد.
  • استعد جيدًا حسب طبيعة الكلية المتقدمة لها (تربوية – علمية – لغوية).

وتمثل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 مرحلة حاسمة للالتحاق بعدد من الكليات النوعية، ويجب على الطالب أن يلتزم بالتعليمات ويبدأ التسجيل في الموعد المحدد إلكترونيًا. 

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