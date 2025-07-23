جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات الإثنين المقبل

صدق مجلس وكلاء شئون التعليم والطلاب، اليوم، في اجتماعه الشهري، الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح الدكتور سيد بكري، أن التسجيل إلكترونيا؛ تيسيرا على الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030، على أن يفتح التسجيل يوم الإثنين المقبل، 28 يوليو 2025، ولمدة أسبوعين.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تتضمن:

- التربية بنين القاهرة.

- التربية بنات القاهرة.

- التربية بنين تفهنا الأشراف.

- التربية بنين أسيوط.

- التربية بنات أسيوط.

- القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا.

- علوم الرياضية بنين.

- علوم الرياضية بنات.

- الدراسات الإنسانية بنات القاهرة.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف.

- اللغات والترجمة بنين القاهرة.

- شعبة القراءات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

رابط التسجيل لاختبارات القدرات في جامعة الأزهر من هنا