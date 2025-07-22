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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: النبي كان يُشجّع الشعر الذي ينصر الحق ويُدافع عن الدين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

أكد الدكتور  سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن السعادة تتضاعف حين نشاهد حصاد مسابقة عالمية أقامها الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة التي تحمل عنوان «مواهب وقدرات» تعنى بأنواع متعددة من الفنون الراقية، كالشعر والرسم والنحت والتصوير والخط، وغيرها من صور الإبداع.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في احتفالية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» أن عناية الأزهر بالمواهب لا تقل عن عنايته بتعليمه ومناهجه وطلابه، لأن الموهبة الصادقة تُطلِق روح الإبداع، ولا تزال الأمة بخير ما دامت هذه الروح حاضرة فيها، معتبرًا أن الإبداع رسالة لا تنفصل عن الوعي والانتماء، وأن الكلمة حين ترتبط بالقضية تصبح فعلًا من أفعال المقاومة.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه في إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، طُرحت مبادرة لإصدار كتاب عن شعر الأزهر في مأساة غزة، وقد جمعت اللجنة إحدى وثلاثين قصيدة من أروع ما قيل، مضيفًا أنه دعا اللجنة وقتها إضافة نصوص شعرية كتبها طلاب وطالبات الأزهر في هذه المسابقة ومنصة «مئذنة الأزهر»، لما تحمله من صدق وعاطفة وأصالة تعبر عن وجدانهم تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن هدف الشعر ليس مجرد البيان أو البلاغة المجردة، وإنما أن يكون للكلمة أثر، مستشهدًا بقول أحد الشعراء: «غيري يقول الشعر فضل بلاغة… وأنا أريق على جوانبه الدَّما»، مؤكدًا أن هذه المواهب حين تشتبك مع الواقع وتعبّر عن قضايا الأمة، فإنها تُسهم في بعث الروح، وتحفيز العطاء، وإحياء المعنى.

وأوضح رئيس جامعة الأزهرأن النبي كان يُشجّع الشعر الذي ينصر الحق ويُدافع عن الدين، فقد قال لحسان بن ثابت: «اهجُهم، وروح القدس معك»، مشيرًا إلى أن الموهبة الصادقة تُخرج من اللغة طاقاتها الكامنة، وأن من أعظم ما خلّفته ثقافتنا العربية ما يُعرف بدواوين الحماسة، التي احتفت بشعر الحروب والتحفيز، وجعلته جزءًا من هوية الأمة في لحظاتها المفصلية.

وبيّن رئيس جامعة الأزهر، أنه شارك في بعض تصفيات المسابقة، إلى جانب عدد من الرموز الأكاديمية، كالأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر، واطّلع على نماذج متميزة في فنون الخطابة، وأكد أن من الطلاب والطالبات من يمتلك طاقات إبداعية تستحق الدعم والتأهيل.

وشدد على أن الموهبة هبة من الله تعالى، وشُكر الهبة يكون بصقلها وتطويرها، معتبرًا أن إهمال الموهبة إهمال للذات، وأن على كل من أوتي نصيبًا من الإبداع أن يحسن توظيفه، ويجتهد في تنميته.

ولفت إلى أنه رأى رسومًا وصورًا مبهرة من بعض الطلاب، تعبّر عن نبوغ حقيقي، مؤكدًا أن الصورة قادرة على التعبير بما قد تعجز عنه العبارة، وأن الخط الحسن يمنح المعنى قوة ووضوحًا، مستشهدًا بمقولة: «الخط الحسن يزيد الحق وضوحًا».

واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بالدعاء للمسابقة والقائمين عليها بالتوفيق، مؤكدًا أن الأزهر بقيادة إمامه الأكبر يحرص على رعاية هذه الطاقات، وتحويلها إلى رسائل بناء ووعي وارتقاء.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الفنون الراقية

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