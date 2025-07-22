قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

افتتح أ.دمحمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر للطلاب الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"، والذي يُقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويأتي هذا المعرض في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية الموهوبين من طلابه الوافدين، وتنمية قدراتهم الفنية والإبداعية، وتعزيز انتمائهم الثقافي والديني، عبر مسابقة سنوية تضم فنون الرسم والخط والزخرفة، والمواهب الفردية في مجالات متعددة.

وأشاد الحضور بما تضمنه المعرض من أعمال فنية متميزة عكست مواهب فريدة لطلاب من جنسيات وثقافات مختلفة، مؤكدين أن الأزهر يفتح أبوابه لكل مبدع، ويوفر له بيئة داعمة تُنمِّي المهارة وتصقل الموهبة وتربطها بالقيم والأصالة.

وافتتح قيادات الأزهر صباح اليوم مبنى التعليم المستمر والتطوير المهني بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والذي يمثل المقر الرسمي لـ"أكاديمية مواهب وقدرات"، وهو افتتاح مصحوب بهيكلة شاملة لمدارسها، التي وصل عددها إلى أربع وعشرين مدرسة، بسعة تتجاوز ألف طالب.