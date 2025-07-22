التعليم العالي: 72 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٧٢ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وطالب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني، عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام

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● حساب الوزارة على منصة إكس

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