جامعة زويل: توافق التخصص مع قدرات الطالب وسوق العمل معيار أساسي يجب أن تراعيه الأسر

قال الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس جامعة زويل، إن بعض التجارب، مثل مدارس المتفوقين (STEM)، تُعد استثمارًا كبيرًا من الدولة في إعداد الطلاب لدراسة تخصصات علمية وتكنولوجية دقيقة، إلا أن البعض يهدر هذا الاستثمار بتوجيه الطلاب نحو تخصصات تقليدية لا تتناسب مع المهارات التي اكتسبوها

وأضاف، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أن هذا يُعد خسارة مزدوجة للطالب وللدولة، مؤكدًا أن فهم التخصص ومواءمته مع قدرات الطالب وسوق العمل هو من أهم المعايير التي ينبغي للأسرة أن تضعها في الحسبان.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور إبراهيم الشربيني إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التأثير والمسؤولية في عقول الطلاب، بحيث لا يكون اختيار التخصص مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل خطوة نحو أن يكون الطالب عنصرًا فاعلًا في مجاله، وقادرًا على المنافسة دوليًا.

ولفت إلى أهمية مقارنة خريجينا بخريجي الجامعات العالمية، والسعي نحو تطوير الذات والتفوق في المهنة، بما يجعل الخريج المصري مواكبًا لمستويات الأداء المهني الدولية.