سعر اليورو مساء اليوم في البنوك

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، داخل السوق المصرية.

وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

وارتفع مركز الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ اخر يوم عمل في الجهاز المصرفي وتحديدا اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بعد تعرض الدولار لنزيف مقداره 28 قرشا في يوم واحد

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952 حتي مساء غدا السبت .

سعر اليورو في البنك اللمركزي

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل اللجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل أقل سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.18 جنيه للشراء و 57.85 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.19 جنيه للشراء و 57.36 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.21 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.25 جنيه للشراء و 57.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.29 جنيه للشراء و 57.8 جنيه للبيع في بنك نكست

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.28 جنيه للشراء و 57.53 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

متوسط السعر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.43 جنيه للشراء و 57.77 جنيه للبيع في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.45 جنيه للشراء و 57.72 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 57.47 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.48 جنيه للشراء و 57.77 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، HSBC"

وسجل أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.64 جنيه للشراء و 57.84 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

ووصل سعر ثاني أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.63 جنيه للشراء و 57.89 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر اليورو في البنوك الأخري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.53 جنيه للشراء و 57.78 جنيه للبيع في بنوك " سايب، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.51 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، القاهرة"

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57,5 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي وبنك البركة"