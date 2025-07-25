تفاصيل اجتماعات محمد يوسف في معسكر الأهلي بتونس

عقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي اجتماعاً مع المالي أليو ديانج، لاعب الوسط، لبحث تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد اللاعب لمحمد يوسف أنه ليس لديه أي مشكلة في تجديد تعاقده، ولن يكون يوماً سبباً في مشكلة للأهلي، ولكنه يريد وضوح الأمر بالنسبة له من حيث اللعب والمشاركة، وبعدها سيحسم موقفه بشكل نهائي.

كما عقد يوسف اجتماعاً آخر مع الإسباني خوسيه ريبيرو لحسم العديد من الملفات، على رأسها صفقة ضم مهاجم جديد بعد رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف 2 مليون دولار امتيازات، و15% من نسبة إعادة البيع. وعرض يوسف الموقف كاملاً بالنسبة لإمكانية ضم مهاجم، من حيث ضرورة خروج أجنبي للتعاقد مع مهاجم أجنبي، وهو ما يعد صعباً حالياً.